ABD'nin Virginia eyaletinde, kölelik yanlısı General Lee'ye ait tartışmalı heykel yıkıldı
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ABD'nin Virginia eyaletinde, kölelik yanlısı General Lee'ye ait tartışmalı heykel yıkıldı

ABD'nin Virginia eyaletinde, kölelik yanlısı General Lee'ye ait tartışmalı heykel yıkıldı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD'de 1861-1865'teki Amerikan İç Savaşı sırasında köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Amerika Konfedere Devletleri'ne bağlı güney eyaletlerinin başkenti olan Virginia eyaletinin Richmond kentinde, General Robert E. Lee'ye ait 12 tonluk heykel yıkıldı.

ABD'de 1861-1865'teki Amerikan İç Savaşı sırasında köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Amerika Konfedere Devletleri'ne bağlı güney eyaletlerinin başkenti olan Virginia eyaletinin Richmond kentinde, General Robert E. Lee'ye ait 12 tonluk heykel yıkıldı.

ABD'de ırkçılık tartışmalarının yeniden alevlenmesinin ardından, birçok eyalette köleliği destekleyen generallere ait heykellerin yıkılması sürüyor.

Amerikan tarihinde en büyük kölelik yanlısı olarak bilinen Lee'nin tartışmalı heykeli, sabah saatlerinde Ricmond kent meydanından söküldü.

Heykel, depoya kaldırıldı.

Heykelin kaldırıldığı esnada Virginia Valisi Demokrat Ralph Northam da çalışmaları yerinde izledi.

Robert E. Lee kimdir?

Kendisi de köle sahibi olan General Robert E. Lee, 1861 ile 1865 arasında yaşanan Amerikan İç Savaşı'nda köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsızlığını ilan eden güney eyaletlerinin oluşturduğu Amerikan Konfedere Devletleri ordusunun başında bulunuyordu.

Belgelerde, Virginia doğumlu komutan Lee'nin de köle sahibi olduğu belirtiliyor. Hatta Lee'nin kölelerine kötü davrandığına dair birçok ifade bulunuyor.

ABD ordusundan 1861'de ayrılarak Konfederasyon ordusuna katılan Lee, önce Kuzey Virginia kuvvetlerinin, daha sonra ise Konfederasyon ordusunun başına geçti ve 1865'te teslim olana kadar orduyu komuta etti. Güney ordusu yenilince General Lee, kuzeyin komutanı General Ulysess Grant'e teslim oldu.

ABD'de 1920'lerde beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların öne çıkmaya başlamasıyla Konfederasyon'a ait semboller özellikle güney eyaletlerinde yaygınlaştı. Lee'nin heykeli de bu dönemde, 1924'te, doğduğu eyalet olan Virginia'nın Charlottesville kentine dikildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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ABD'nin Virginia eyaletinde, kölelik yanlısı General Lee'ye ait tartışmalı heykel yıkıldı - Haberler
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