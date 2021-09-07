ABD'nin Virginia eyaletinde, kölelik yanlısı General Lee'ye ait heykel yıkılıyor

ABD'de 1861-1865'teki Amerikan İç Savaşı sırasında köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Amerika Konfedere Devletleri'ne bağlı Güney eyaletlerinin başkenti olan Virginia eyaletinin Richmond kentinde, General Robert E. Lee'ye ait heykel yarın yıkılacak.

ABD'de 1861-1865'teki Amerikan İç Savaşı sırasında köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Amerika Konfedere Devletleri'ne bağlı Güney eyaletlerinin başkenti olan Virginia eyaletinin Richmond kentinde, General Robert E. Lee'ye ait heykel yarın yıkılacak.

ABD'de ırkçılık tartışmalarının yeniden alevlenmesinin ardından, birçok eyalette köleliği destekleyen generallere ait heykellerin yıkılması sürüyor.

Virginia Valisi Relph Northam, yaptığı yazılı açıklamada, "Virginia'nın Konfederasyon dönemine ait en büyük anıtı bu çarşamba yıkılacak." ifadesini kullandı.

Eyalet yetkilileri, heykelin yıkılma işlemini bu akşamdan başlatacak ve yarın heykel tamamen kaldırılmış olacak.

Charlottesville'deki Konfederasyon ordusu komutanı Robert E. Lee, ülke tarihindeki en büyük kölelik yanlısı askerlerden olarak biliniyor.

Robert E. Lee kimdir?

Kendisi de köle sahibi olan General Robert E. Lee, 1861 ile 1865 arasında yaşanan Amerikan İç Savaşı'nda köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsızlığını ilan eden güney eyaletlerinin oluşturduğu Amerikan Konfedere Devletleri ordusunun başında bulunuyordu.

General Lee hakkındaki belgelerde, Virginia doğumlu komutanın köle sahibi olduğu belirtiliyor. Hatta Lee'nin kölelerine kötü davrandığına dair birçok ifade bulunuyor.

ABD ordusundan 1861'de ayrılarak Konfederasyon ordusuna katılan Lee, önce Kuzey Virginia kuvvetlerinin, daha sonra ise Konfederasyon ordusunun başına geçti ve 1865 yılında teslim olana kadar orduyu komuta etti. Güney ordusu yenilince General Lee, kuzeyin komutanı General Ulysess Grant'e teslim oldu.

ABD'de 1920'lerde beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların öne çıkmaya başlamasıyla Konfederasyon'a ait semboller özellikle güney eyaletlerinde yaygınlaştı. Lee'nin heykeli de bu dönemde, 1924'te, doğduğu eyalet olan Virginia'nın Charlottesville kentine dikildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay