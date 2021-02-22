ABD'nin Virginia eyaletinde, idam cezasının kaldırılmasını öngören yasa tasarısı valinin onayına sunuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'nin Virginia eyaletinde, idam cezasının kaldırılmasını öngören yasa tasarısı valinin onayına sunuldu

22.02.2021 22:55 | Son Güncelleme: 22.02.2021 22:58
ABD'nin Virginia eyaletinde, idam cezasının kaldırılmasını öngören yasa tasarısı valinin onayına sunuldu

ABD'de en fazla idam cezasını infaz etmekle bilinen Virginia'da eyalet meclisinin iki kanadı, idam cezasının kaldırılmasına yönelik yasa tasarısını onaylayarak Vali Ralp Northam'ın onayına sundu.

ABD'de en fazla idam cezasını infaz etmekle bilinen Virginia'da eyalet meclisinin iki kanadı, idam cezasının kaldırılmasına yönelik yasa tasarısını onaylayarak Vali Ralp Northam'ın onayına sundu.

Virginia eyalet meclisinin Senato ve Temsilciler Meclisi kanatları, daha önce ayrı ayrı kabul ettikleri ve idam cezasının kaldırılmasını öngören yasa tasarılarını karşılıklı olarak oylayarak yasalaşması için Vali Northam'ın onayına gönderdi.

Senato kanadı, tasarının Temsilciler Meclisi versiyonunu 16'ya karşı 22 oyla, Temsilciler Meclisi ise tasarının Senato versiyonunu 43'e karşı 57 oyla kabul etti.

Neredeyse birbirinin aynı olan tasarılar, tek bir yasa tasarısı olarak düzenlenip Virginia Valisinin onayına sunuldu.

Virginia, idam cezasını tamamen kaldıran 23. eyalet olacak

Eyalet meclisinde çoğunlukta olan Demokratlar, uygulanan idam cezalarının siyahilere ve akıl sağlığı yerinde olmayanlara orantısız biçimde uygulandığını iddia ederken, Cumhuriyetçiler ise cinayet ve çeşitli ağır suçların kurbanlarına ve ailelerine haksızlık olacağı gerekçesiyle idam cezasının kaldırılmasına karşı çıkıyordu.

Tasarının yasalaşmasıyla Virginia, idam cezasını tamamen kaldıran 23. eyalet olacak.

Virginia, "ülkede en çok idam cezasını infaz eden eyalet" olarak tarihe geçerken, eyalette idam cezası bekleyen 2 tutuklu bulunduğu belirtiliyor. Tasarının yasalaşmasıyla bu 2 kişinin cezasının ömür boyu hapse çevrileceği ifade ediliyor.

Virginia eyaleti 1700'lü yıllardan bugüne kadar 1400'den fazla idam cezası uygulamıştı.

Eyalette idam cezası bir süreliğine kaldırılmıştı. ABD Yüksek Mahkemesinin 1976'da idam cezasını geri getirmesinden bu yana eyalette 113 idam cezası infaz edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Pervin Buldan Fahrettin Koca
Magazin Onur Akay Aleyna Tilki Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Ünal Karaman Osman Özköylü Abdullah Avcı
Tüm Haberler Pkk Cuma Pendik Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'nin Virginia eyaletinde, idam cezasının kaldırılmasını öngören yasa tasarısı valinin onayına sunuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 23:00:12. #1.15#
title