ABD'nin Venezuela Tasarısına Rusya ve Çin'den Veto

ABD'nin Venezuela Tasarısına Rusya ve Çin'den Veto

ABD tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, Venezuela krizi üzerine verilen tasarı Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

ABD'nin Venezuela Tasarısına Rusya ve Çin'den Veto

ABD tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, Venezuela krizi üzerine verilen tasarı Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ABD tarafından sunulan ve Venezuela'da özgür ve adil bir seçim yapılması için yaptığı çağrıyı içeren tasarıyı veto etti. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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