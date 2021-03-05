ABD'nin USS Nimitz uçak gemisi 11 ay sonra ülkeye döndü
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ABD'nin USS Nimitz uçak gemisi 11 ay sonra ülkeye döndü

05.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:05
ABD'nin USS Nimitz uçak gemisi 11 ay sonra ülkeye döndü

İran ile yaşanan gerilim nedeniyle Orta Doğu'da bulunan ABD Donanmasına bağlı USS Nimitz Uçak gemisi'nin 11 ay sonra ülkeye döndü.

İran ile yaşanan gerilim nedeniyle Orta Doğu'da bulunan ABD Donanmasına bağlı USS Nimitz Uçak gemisi'nin 11 ay sonra ülkeye döndü. 

ABD'ye ait USS Nimitz uçak gemisi, İran ile aylar süren gerginliğin ardından ülkeye döndü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, Nimitz ve 5 bin kişilik mürettebatına 11 ayın ardından başkent Washington'daki Bremerton Deniz Üssü'ne dönme emri verildiğini açıkladı. Amerikan medyası, USS Nimitz uçak gemisindeki mürettebatın gemiden indiği o anları servis etti. Amerikan medyasına konuşan bazı mürettebat, "Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 11 ay boyunca sevdiklerimizden uzaktık. Karaya ayak basmak güzel bir durum" diye konuştu. 

PENTAGON DUYURMUŞTU

Pentagon Sözcüsü John Kirby Şubat ayında yaptığı açıklamada, İran ile yaşanan gerilimlerden dolayı yaklaşık 11 aydır Orta Doğu'da bulunan ABD Donanmasına bağlı USS Nimitz Uçak gemisinin Hint-Pasifik Kuvvetlerinin (INDO-PACOM) operasyon bölgesine sevk edildiğini açıklamıştı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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