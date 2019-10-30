ABD'nin Türkiye'ye yaptırım yasa tasarısına Ankara'dan tepki

30.10.2019 16:07

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı, ABD Temsilciler Meclisinde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili bakanlığa çağırdı.



ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısına Ankara'dan tepki geldi. Euronews.com'da Görüntüle