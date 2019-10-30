ABD'nin Türkiye'ye yaptırım yasa tasarısına Ankara'dan tepki

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım yasa tasarısına Ankara'dan tepki

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım yasa tasarısına Ankara'dan tepki geldi. Washington'un Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı, ABD Temsilciler Meclisinde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

30.10.2019 16:07
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım yasa tasarısına Ankara'dan tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı, ABD Temsilciler Meclisinde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili bakanlığa çağırdı.


ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısına Ankara'dan tepki geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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