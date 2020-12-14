ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Rusya'dan tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Rusya'dan tepki

14.12.2020 22:52 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:56
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Rusya'dan tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin S-400 hava savunma sistemlerini aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım kararı almasına tepki göstererek, "Uluslararası hukuka karşı küstahça bir tavrın bir başka tezahürü" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin S-400 hava savunma sistemlerini aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım kararı almasına tepki göstererek, "Uluslararası hukuka karşı küstahça bir tavrın bir başka tezahürü" dedi.

ABD'nin Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle yaptırım uygulama kararı Rusya'da büyük yankı uyandırdı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna Herkes temasları sırasında ABD'nin yaptırım kararına büyük tepki gösterdi. Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, "Bu elbette uluslararası hukuka karşı küstahça bir tavrın bir başka tezahürü. ABD'nin yıllardır, hatta onlarca yıldır sola sağa savururcasına uyguladığı gayrimeşru tek taraflı yaptırımlara başvurmasıdır. Elbette bunun askeri teknik işbirliği alanı dahil uluslararası iş bölümünün sorumluluk sahibi bir katılımcısı olarak ABD'nin uluslararası arenadaki güvenilirliğine katkıda bulunmadığını düşünüyorum. ABD'nin Türkiye'ye S-400 alımı yüzünden yaptırım kararı alması beklenmedik bir haber değil, ABD bunu bir yıldan fazla bir süredir konuşuyordu. Bu yüzden sürpriz değil. ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika... ABD'nin yaptırım kararına tepkiler
Son dakika... ABD'nin yaptırım kararına tepkiler
ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir
ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son dönemde ABD ve Avrupa'da ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artmış olması üzüntü verici'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde ABD ve Avrupa'da ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artmış olması üzüntü verici"

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Defne Samyeli Nilgün Belgün Hakan Taşıyan
Spor Pierre Webo Fatih Terim Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Rusya'dan tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 22:58:21. #1.15#
title