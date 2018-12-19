ABD'nin Türkiye'ye Patriot Satışını Onaylaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Patriot sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay vermesinin Rus S-400 sistemlerinin satış süreci ile bağlantısı olmadığını ve mevcut sözleşmenin uygulamasının devam ettiğini söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye Patriot hava ve füze savunma sistemleri satış sürecinin Rusya'nın S-400 hava savunma füze sistemlerinin satış süreci ile bağlantısı olmadığına dikkat çekerek, "Halihazırda, Türk meslektaşlarımızla yaptığımız anlaşmaları uyguluyoruz. Biliyorsunuz ki, S-400 projesi ve sözleşmesi uygulama aşamasında bulunuyor ve bu devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin S-400 hava savunma füze sistemleri ile ilgili bilgileri ifşa etmeyeceğini belirten Peskov, Rusya'nın diğer ülkelerle yaptığı askeri-teknik iş birliğinde hassas bilgilerin paylaşılmaması konusunda yasal yükümlülüklerin bulunduğunu vurguladı.

Türk tarafıyla da bu yöndeki hassas bilgilerin paylaşılmaması yönünde yükümlülükler olduğunu kaydeden Peskov, "Türk ortaklarımıza güvenmemek için hiçbir neden görmüyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay vermişti.

Kaynak: AA