ABD'nin Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz
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ABD'nin Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz

14.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:01
ABD'nin Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin S-400 hava savunma sistemlerini tedariğimiz nedeniyle bugün açıkladığı Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin S-400 hava savunma sistemlerini tedariğimiz nedeniyle bugün açıkladığı Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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