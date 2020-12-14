ABD'nin Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz
14.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:01
Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin S-400 hava savunma sistemlerini tedariğimiz nedeniyle bugün açıkladığı Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz.
Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin S-400 hava savunma sistemlerini tedariğimiz nedeniyle bugün açıkladığı Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı