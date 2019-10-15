ABD'nin Türkiye yaptırımları neleri kapsıyor?
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeydoğusunda sürdürdürülen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasını da öngören bir liste açıkladı. Ayrıca ABD Hazine Bakanlığı, Türk Bakanlar Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Fatih Dönmez'i yaptırım listesine aldı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeydoğusunda sürdürdürülen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasını da öngören bir liste açıkladı.
Trump'ın Twitter hesabından duyurduğu ve Suriye'nin istikrarsızlaşmasında katkısı olduğu öne sürülen kişi ve kurumlara yönelik uygulamaya koyacağı yaptırımların bir kısmı şöyle; Euronews.com'da Görüntüle