ABD'nin Türkiye yaptırımları neleri kapsıyor?

ABD'nin Türkiye yaptırımları neleri kapsıyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeydoğusunda sürdürdürülen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasını da öngören bir liste açıkladı. Ayrıca ABD Hazine Bakanlığı, Türk Bakanlar Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Fatih Dönmez'i yaptırım listesine aldı

15.10.2019 08:42
ABD'nin Türkiye yaptırımları neleri kapsıyor?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeydoğusunda sürdürdürülen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasını da öngören bir liste açıkladı.


Trump'ın Twitter hesabından duyurduğu ve Suriye'nin istikrarsızlaşmasında katkısı olduğu öne sürülen kişi ve kurumlara yönelik uygulamaya koyacağı yaptırımların bir kısmı şöyle; Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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