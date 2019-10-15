ABD'nin Türkiye yaptırımları neleri kapsıyor?

15.10.2019 08:42

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeydoğusunda sürdürdürülen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasını da öngören bir liste açıkladı.



Trump'ın Twitter hesabından duyurduğu ve Suriye'nin istikrarsızlaşmasında katkısı olduğu öne sürülen kişi ve kurumlara yönelik uygulamaya koyacağı yaptırımların bir kısmı şöyle; Euronews.com'da Görüntüle