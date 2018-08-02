ABD'nin Türk Bakanlara Yaptırım Kararına İran'dan Sert Tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türk Bakanlara yaptırım uygulama kararına ilişkin, "ABD'nin Türk Bakanlara yaptırım uygulama kararı bu ülkenin yaptırım uygulamaya sınırsız bir bağımlılığı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bugün Twitter hesabından yayınladığı yazılı açıklamada, "ABD'nin, ülkenin müttefiki olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarına yasa dışı yaptırım uygulaması ABD'nin baskı ve şantajı politikacılık yerine takip ettiğini göstermesi dışında ABD'nin yaptırım uygulamaya olan bağımlılığının sınırsız olduğunu gösteriyor" dedi.

ABD, Papaz Brunson davası nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldığını açıklamıştı. - TAHRAN