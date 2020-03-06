ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı

06.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:10

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir intihar eylemcisi bombalı saldırı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir kişi bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde patlamanın, büyükelçilik çevresinde nöbet tutan güvenlik güçlerine ait aracın yakınında meydana geldiği belirtildi.

Saldırı sonrası can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA