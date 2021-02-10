ABD'nin Trident II füze denemesi UFO paniğine yol açtı
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ABD'nin Trident II füze denemesi UFO paniğine yol açtı

10.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:44
ABD'nin Trident II füze denemesi UFO paniğine yol açtı

Amerika Birleşik Devletleri'nde donanmaya ait bir denizaltından gönderilen füze denemesi bölgede UFO paniğine yol açtı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde donanmaya ait bir denizaltından gönderilen füze denemesi bölgede UFO paniğine yol açtı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde Ohio sınıfı balistik füze denizaltısı USS Nebraska'dan (SSBN-739) harp yükü olmayan iki adet Trident II (D5) denizaltından fırlatılan balistik füze testi bölgede UFO paniğine yol açtı.Trident II adlı füzesinin bıraktığı alev izi birçok kişi tarafından UFO olarak algılandı. O anlar çevredeki kişiler tarafından kayda alındı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan video izlenme rekoru kırdı.


ABD'nin Trident II füze denemesi UFO paniğine yol açtı
ABD'nin Trident II füze denemesi UFO paniğine yol açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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