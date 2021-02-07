ABD'nin Trablus Büyükelçisi Norland, Libya'nın yeni Başbakanı Dibeybe ile "ikili ilişkileri" görüştü
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ABD'nin Trablus Büyükelçisi Norland, Libya'nın yeni Başbakanı Dibeybe ile "ikili ilişkileri" görüştü

07.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 07.02.2021 20:12
ABD'nin Trablus Büyükelçisi Norland, Libya'nın yeni Başbakanı Dibeybe ile

Libya'nın 5 Şubat'ta seçilen geçici Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard B. Norland, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Libya'nın 5 Şubat'ta seçilen geçici Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard B. Norland, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Norland, Başbakan Dibeybe ile "ikili ilişkilerin yanı sıra Libya'da teknokrat hükümetin kurulması, seçimlere hazırlık, elektrik kesintileri ve acil ihtiyaçların karşılanması" konularını değerlendirdi.

Görüşmede Norland, Washington'ın Trablus'a "istikrarlı, müreffeh ve demokratik bir geleceğe ulaşma arayışında" yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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