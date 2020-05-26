ABD'nin Trablus Büyükelçisi: "Libya'da silahla yeni bir sistem dayatmaya çalışan güçler var"
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ABD'nin Trablus Büyükelçisi: "Libya'da silahla yeni bir sistem dayatmaya çalışan güçler var"

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard B. Norland, Libya'da silahla ya da terörü kullanarak yeni bir siyasi sistemi dayatmaya çalışan güçler olduğunu belirtti.

ABD'nin Trablus Büyükelçisi:
26.05.2020 02:13 | Son Güncelleme: 26.05.2020 02:13

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard B. Norland, Libya'da silahla ya da terörü kullanarak yeni bir siyasi sistemi dayatmaya çalışan güçler olduğunu belirtti.

Norland, ABD'nin Tunus Büyükelçisi Donald Bloom ile Tunus'taki ABD askeri mezarlığında düzenlenen ulusal anma günü etkinliğine katıldı.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Norland etkinlikte, ABD'nin Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümetin ortağı olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Libya'da silahla ya da terörü kullanarak yeni bir siyasi sistemi dayatmaya çalışan güçler olduğunu kaydeden Norland, BM nezdindeki çalışmaların mevcut gerilimi yatıştırabileceğini ve çatışmaya siyasi çözüm bulunmasına zemin hazırlayabileceğini dile getirdi.

Hafter milislerini pazartesi günü ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkarmayı başaran Libya ordusu, batı bölgelerindeki farklı beldeleri Hafter milislerinden arındırmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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