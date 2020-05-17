ABD'nin Trablus Büyükelçisi: "Hafter müzakereye izin vermezse tüm meşruiyetini yitirir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'nin Trablus Büyükelçisi: "Hafter müzakereye izin vermezse tüm meşruiyetini yitirir"

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in müzakere masasına oturmaması durumunda tüm nüfuzunu ve meşruiyetini yitireceğini söyledi.

ABD'nin Trablus Büyükelçisi:
17.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:52

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in müzakere masasına oturmaması durumunda tüm nüfuzunu ve meşruiyetini yitireceğini söyledi.

Kuds el-Arabi gazetesine konuşan Norland, Libyalılar ve Libyalı yöneticiler ile görüşmelerinde ABD'nin Libya'daki rolünü önemsediklerini ve Libya'nın yeniden yapılanmasında daha fazla rol oynamasını istediklerini gördüğünü ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Norland, "Hafter'in nüfuzu var ama sanırım bunun devam eden çatışmalarla her geçen gün eridiğini fark edecek kadar zekidir. Hafter, doğunun müzakere etmesine izin vermediği sürece tüm politik meşruiyetini kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Onu destekleyen ülkeler terörizmle mücadeledeki hedeflerinin Libya Ulusal Ordusunun saldırısıyla zayıfladığını fark etmeye başladılar." ifadesini kullandı.

ABD'nin, Libya'daki sorunun çözümü için İtalya'nın da içinde bulunduğu birkaç ülke ile iş birliği yapılması gerektiğinin farkında olduğunu kaydeden Norland, "ABD, Libya Ulusal Ordusunun (Hafter milisleri) Trablus'a saldırısının sona ermesini, kalıcı ateşkes ve soruna müzakere yoluyla barışçıl çözüm görmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'da vekaletle bölgesel savaş

Norland, Libya'da şu anda yaşananların vekalet savaşı olduğunu belirterek, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ndeki çatışmaları tehlikeli bir tırmanış olarak yorumladı.

Savaşa, uçakların da dahil olabileceğinin altını çizen Amerikan Büyükelçisi, doğudan Trablus'a yapılan saldırının gerginliği artırdığını ve saldırının durmasının gerektiğini kaydetti.

Norland, Libya'ya yabancıların müdahalesinin artmasının ülkeye daha fazla gelişmiş silahın girişinin önünü açacağı ve bunun daha fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olacağını vurguladı.

Yabancı müdahalesinin Libyalıların ülkelerindeki egemenliklerini kaybetmesine dahi neden olabileceğinin altını çizen Norland, Libya'da "vekaletle bölgesel savaş" yaşandığını ve asıl sıkıntının savaşın bölgedeki ülkeler arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşmesi ihtimali olduğunu ve bundan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Norland, "Hiçbir ülkenin bunu isteyeceğini sanmıyorum. Bu ülkeler çıkarlarını müzakere yoluyla koruma yolunu arayacaktır ve bu eğilimi güçlendirmek için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Libya'da 2 bin civarında Rus güvenlik şirketi Wagner'e ait asker var

Rusya'nın Libya'daki meşru çıkarlarını normal yollarla da arayabileceğine inandıklarını kaydeden Amerikalı Büyükelçi, "Rus güvenlik şirketi Wagner'in Libya'da 2 bin civarında paralı askeri bulunuyor. Bunların elinde gelişmiş silah ve teçhizat var. Bu Libya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygısıyla bağdaşmaz." yorumunda bulundu.

Norland, Libya'daki kurumların Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması ile oluşturulduğunu ve bunun uluslararası toplum tarafından tanındığını ifade ederek, yeni bir müzakere ve anlaşmaya kadar Suheyrat Anlaşması'nın geçerliliğini koruyacağını vurguladı.

ABD Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği görevine Cezayirli diplomat Ramtan el-Amamira'nın önerilmesine neden karşı çıktıkları şeklindeki soruya ise "Cezayir, Libya'da olumlu bir rol oynuyor. Amamira iyi bir diplomat, şahsına karşı çıkmadık ancak Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) yetkilerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken 'Sen daha ölmedin mi?' demiş Haber
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını...
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
ABD'de ilk koronavirüs vakasının Şubat ayında değil Aralık'ta görüldüğü iddia edildi
ABD'de ilk koronavirüs vakasının Şubat ayında değil Aralık'ta görüldüğü iddia edildi
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
Adıyaman'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü ile hastaneye yetiştirmeye çalıştığı babası hayatını kaybetti
Adıyaman'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü ile hastaneye yetiştirmeye çalıştığı babası hayatını kaybetti
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Koronavirüsü 'basit bir grip' diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsü "basit bir grip" diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Süreyya Önder Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Türkan Şoray Hatice Çarpar Şahan Gökbakar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Tamer Tuna Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: ABD'nin Trablus Büyükelçisi: "Hafter müzakereye izin vermezse tüm meşruiyetini yitirir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 17:45:52. #1.15#
title