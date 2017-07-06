ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

NEW ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 6,3 milyon varil azaldı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,3 milyon varil (yüzde 1,2) düşüşle 502,9 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,3 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta da ham petrol stokları 0,1 milyon varil artış kaydetmişti.



Böylece, ABD'de ticari ham petrol stokları son 13 haftanın 10'unda gerilemiş oldu.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları da geçen hafta 0,4 milyon varil (yüzde 0,1) azalarak 682 milyon varile geriledi.



ABD'nin haftalık benzin stokları da söz konusu hafta 3,7 milyon varil (yüzde 1,5) azalarak 237,3 milyon varile düştü. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 1,1 milyon varil azalış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,9 milyon varil gerilemişti.



Ham petrol üretimi 20 haftanın 17'sinde yükseldi



Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi, bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 88 bin varil artarak 9,34 milyon varile ulaştı. Böylece ABD'nin ham petrol üretimi son 20 haftanın 17'sinde artış gösterdi.



Ülkenin ham petrol ithalatı söz konusu hafta bir öncekine kıyasla günlük ortalama 274 bin varil azalışla 7,74 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 240 bin varil artışla 768 bin varile yükseldi.



ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşmesinin ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında kısa süreli artış görüldü.



EIA verilerinin açıklanmasıyla, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 46,52 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 49,18 dolara çıktı.



ABD'nin ham petrol üretiminin önceki hafta günlük ortalama 100 bin varil düşerek petrol fiyatlarında 7 gün üst üste artışa neden olduğuna işaret eden uzmanlar, Petrol fiyatlarındaki artış sayesinde ABD'li kaya petrolü üreticilerinin fiyatlara hızlı tepki vererek üretimlerini kısa sürede yükselttiğini vurguladı.



Ayrıca, ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüş ile ilgili olarak ülkede yaz sezonunda benzin tüketiminin arttığına dikkati çeken uzmanlar, stoklardaki düşüşte ham petrol ithalatının da azalmasının etkili olduğunu, ABD'deki rafinerilerin dışarıdan petrol ithal etmek yerine iç piyasadan petrol satın almayı tercih ettiğini belirtti.