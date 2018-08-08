ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

NEW ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,3) düşüşle 407,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 3,8 milyon varil artış göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 2,9 milyon varil (yüzde 1,3) artışla 233,9 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 1,7 milyon varil düşüş olması şeklindeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 2,5 milyon varil azalış göstermişti.

Ham petrol üretimi son 30 haftada 4'üncü kez geriledi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 182 bin varil artışla 7,93 milyon varile yükselirken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 540 bin varil artışla 1,85 milyon varile ulaştı.

Ülkenin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 96 bin varil azalarak 10,8 milyon varile geriledi. Ham petrol üretimi bir önceki haftaya göre ülkenin Alaska eyaletinde günlük ortalama 4 bin varil artarken, diğer eyaletlerde ise günlük ortalama 100 bin varil azaldı.

Böylece, ülkenin ham petrol üretimi son 30 haftada 4'üncü kez düştü.

EIA'nın Temmuz 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin 2018'deki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,8 milyon varil olması bekleniyor.

Rapora göre, ABD'nin 2019'daki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,8 milyon varil olacağı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakacağı öngörülüyor.