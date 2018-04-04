ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

NEW ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,6 milyon varil azaldı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,6 milyon varil (yüzde 1,1) azalışla 425,3 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 1,4 milyon varil yükselmesi yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 1,6 milyon artış göstermişti.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 665,5 milyon varilde sabit kaldı.



ABD'nin haftalık benzin stokları da geçen hafta 1,1 milyon varil (yüzde 0,5) azalarak 238,5 milyon varile geriledi.

Benzin stoklarına ilişkin piyasa beklentisi 1,3 milyon varil azalış yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 3,5 milyon varil düşüş göstermişti.

Ham petrol üretimi son 12 haftada 11 kez yükseldi



ABD'nin ham petrol ithalatı da geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 250 bin varil düşüşle 7,9 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 597 bin varil artışla 2,17 milyon varile ulaştı.



ABD'nin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 27 bin varil artışla 10,46 milyon varile çıktı.

Bu sonuçla, ülkenin ham petrol üretimi rekor seviyeye ulaşırken, son 12 haftada 11 kez artış göstermiş oldu.



EIA'nın Mart 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ülkenin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7 milyon varil, gelecek yılki ham petrol üretiminin de günlük ortalama 11,3 milyon varil olması öngörülüyor.

Petrol fiyatları artış gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün ardından küresel piyasada ham petrol fiyatları artış gösterse de günlük kayıplarını geri kazanamadı.

TSİ 17.50'de Londra Brent türü petrol 67,62 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi petrol ise 62,97 dolar oldu.

Söz konusu saatte, her iki petrol türünün günlük kayıpları yüzde 0,9 seviyesindeydi.