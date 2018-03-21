ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

NEW ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,6 milyon varil azaldı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,6 milyon varil (yüzde 0,6) azalarak 428,3 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,6 milyon varil artması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 5 milyon varil yükselmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 665,5 milyon varilde sabit kaldı.



ABD'nin haftalık benzin stokları da geçen hafta 1,7 milyon varil (yüzde 0,7) azalarak 243,1 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına ilişkin piyasa beklentisi 2 milyon varil azalış yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 6,3 milyon varil düşüş göstermişti.

Ham petrol üretimi son 10 haftada 9 kez yükseldi

ABD'nin ham petrol ithalatı da geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 508 bin varil düşüşle 7,08 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 86 bin varil artışla 1,57 milyon varile ulaştı.

ABD'nin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 26 bin varil artışla 10,41 milyon varile yükseldi. Bu sonuçla, ülkenin ham petrol üretimi rekor seviyeye ulaşırken, son 10 haftada 9 kez artış göstermiş oldu.

EIA'nın Mart 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ülkenin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7 milyon varil, gelecek yılki ham petrol üretiminin de günlük ortalama 11,3 milyon varil olması öngörülüyor.

Petrol fiyatları yükselmeye devam etti

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından küresel piyasada ham petrol fiyatları yükselmeye devam etti.

TSİ 18.30'da Londra Brent türü petrol 69,23 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi petrol ise 65,11 dolardan işlem gördü.

Böylece, her iki petrol türünün fiyatındaki günlük artış söz konusu saatte yaklaşık yüzde 2,5 oldu.

Dün, petrol fiyatları yüzde 2'nin üzerinde artış kaydetmişti.