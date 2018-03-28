ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı

NEW ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1,6 milyon varil arttı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,4) artışla 429,9 milyon varile ulaştığını açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 0,3 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 2,6 milyon varil gerilemişti.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 665,5 milyon varilde sabit kaldı.



ABD'nin haftalık benzin stokları ise geçen hafta 3,5 milyon varil (yüzde 1,4) azalarak 239,6 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına ilişkin piyasa beklentisi 2 milyon varil azalış yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,7 milyon varil düşüş göstermişti.



Ham petrol üretimi son 11 haftada 10 kez yükseldi



ABD'nin ham petrol ithalatı da geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 1,07 milyon varil artışla 8,15 milyon varile yükselirken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 5 bin varil artışla 1,58 milyon varile ulaştı.



ABD'nin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 26 bin varil artışla 10,43 milyon varile çıktı. Bu sonuçla, ülkenin ham petrol üretimi rekor seviyeye ulaşırken, son 11 haftada 10 kez artış göstermiş oldu.



EIA'nın Mart 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ülkenin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7 milyon varil, gelecek yılki ham petrol üretiminin de günlük ortalama 11,3 milyon varil olması öngörülüyor.