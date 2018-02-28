ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı

NEW ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 3 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon varil (yüzde 0,7) artarak, 423,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı.



Piyasa beklentisi, stokların 2,4 milyon varil artması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 1,6 milyon varil düşüş kaydetmişti.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta 0,4 milyon varil (yüzde 0,1) artarak 665,3 milyon varile ulaştı.



ABD'nin haftalık benzin stokları da 2,5 milyon varil (yüzde 1) artarak 251,8 milyon varile yükseldi.



Benzin stoklarına ilişkin piyasa beklentisi de 0,2 milyon varil azalış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,3 milyon varil artış göstermişti.

Ham petrol üretimi son 7 haftada 6 kez yükseldi

ABD'nin ham petrol üretimi de geçen hafta, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 13 bin varil artışla 10,28 milyon varile ulaştı.



Bu sonuçla, ülkenin ham petrol üretimi son 7 haftada 6 kez artış göstermiş oldu.



ABD'nin ham petrol ithalatı da geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 261 bin varil artışla 7,28 milyon varile yükselirken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 599 bin varil azalışla 1,44 milyon varile geriledi.



ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artışın ardından küresel piyasada petrol fiyatları düşüş gösterdi.



TSİ 18.55'te Londra Brent türü petrolün fiyatı 65,56 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi petrolün fiyatı da 62,14 dolara kadar geriledi.