ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 5,9 milyon varil artarak 468,2 milyon varile yükseldi.

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 5,9 milyon varil artarak 468,2 milyon varile yükseldi.

Kaynak: Dunya.com