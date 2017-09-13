ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı

NEW ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 5,9 milyon varil arttı.





ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,9 milyon varil (yüzde 1,3) artışla 468,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı.





Piyasa beklentisi, stokların 3,2 milyon varil artması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 4,6 milyon varil yükselmişti.



Böylece, ABD'nin ticari ham petrol stokları 9 hafta üst üste düşüşün ardından 2 hafta art arda artış kaydetmiş oldu.





Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları ise geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 677 milyon varile geriledi.





ABD'nin haftalık benzin stokları da söz konusu haftada 8,4 milyon varil (yüzde 3,7) azalarak 218,3 milyon varile geriledi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 2 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 3,2 milyon varil azalmıştı.





Ham petrol üretimi toparlandı



Bu dönemde ülkenin ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre günlük ortalama 572 bin varil artarak 9,35 milyon varile yükseldi. Böylece ABD'nin ham petrol üretimi geçen haftaki sert düşüşün ardından toparlanma gösterdi.



Ülkenin ham petrol ithalatı söz konusu hafta, bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 603 bin varil azalışla 6,48 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 621 bin varil artışla 774 bin varile yükseldi.





Uzmanlar, Harvey kasırgasının ABD'nin Teksas ve Louisiana eyaletlerindeki rafinerilerin faaliyetlerini olumsuz etkilediğine işaret ederek, rafinerilerin ham petrol alımını durdurduğunu ve bu nedenle ülkenin ticari ham petrol stoklarında artış meydana geldiğini ifade etti.



Öte yandan Teksas eyaletindeki petrol üreticilerinin Harvey kasırgasının ardından yeniden sondaj ve üretim faaliyetlerine başladığını belirten uzmanlar, bu nedenle ABD'nin ham petrol üretiminin toparlandığını kaydetti.



EIA verilerinin açıklanmasının ardından küresel piyasada ham petrol fiyatlarında artış görüldü. ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 48,95 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 54,83 dolara yükseldi.