ABD'nin Tiananmen protestolarını anma etkinliğine Çin'den tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'nin Tiananmen protestolarını anma etkinliğine Çin'den tepki

ABD'nin Tiananmen protestolarını anma etkinliğine Çin'den tepki
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'nin Hong Kong'da bulunan konsolosluğu, Çin'de 1989'da Tiananmen Meydanı'ndaki protestolarda ölenleri anmak için binanın pencerelerine yüzlerce mum koydu.

ABD'nin Hong Kong'da bulunan konsolosluğu, Çin'de 1989'da Tiananmen Meydanı'ndaki protestolarda ölenleri anmak için binanın pencerelerine yüzlerce mum koydu. Çin'in Hong Kong Dışişleri Bakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, bunun "Politik bir drama" olduğu ifade edildi.

ABD'nin Hong Kong Konsolosluğu, 1989'da Çin'in başkenti Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda gerçekleşen protestolarda hayatını kaybedenleri anmak için konsolosluk binasının pencerelerine yüzlerce mum koydu. ABD konsolosluğundan yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in sözlerine yer verildi. Açıklamada, "Tiananmen Meydanı katliamının 32'nci yıl dönümü. Adını yakınlardaki Cennetsel Barış Kapısı'ndan alan meydan, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin 1989'da kendi hükümetlerinde söz sahibi olmayı, insan haklarını ve bu hakları kullanmayı savunan on binlerce kişiyi susturmak için yaptığı acımasız eylemlerle eş anlamlıdır. 32 yıl önce öldürülenlerin fedakarlıklarını ve devam eden hükümet baskısı karşısında bugün çabalarını sürdüren cesur aktivistleri onurlandırıyoruz" denildi.

ÇİN'DEN TEPKİ: POLİTİK BİR DRAMAÇin'in Hong Kong Dışişleri Bakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Tiananmen'e yönelik yazılı açıklaması, "Zayıf politik bir drama" olarak değerlendirildi. Ofisten yapılan açıklamada, "ABD'nin bu eylemi, demokrasi ve insan haklarını savunma kisvesi altında Hong Kong ve Çin'in içişlerine müdahale etmektir" denildi.

"Dıştan müdahale eden güçler, önce aynaya bakmalı" denilen açıklamada, "Bu dış müdahale güçlerinin önce aynaya bakmaları ve kendi sorunlarını düşünmeleri gerekmektedir. Özgürlük Anıtı, 100 yıldan fazla bir süredir ayaktadır. Ancak ilgili ülkelerin etnik azınlıkları hala gerçek bir özgürlüğe sahip değildir" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Facebook, Trump'ın hesabını iki yıllığına askıya aldı
Facebook, Trump'ın hesabını iki yıllığına askıya aldı
Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu
Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu
Koronavirüs aşısı yaptıranlar arasında yapılacak çekilişte kazanana 1 milyon 400 bin dolar değerinde ev hediye edilecek
Koronavirüs aşısı yaptıranlar arasında yapılacak çekilişte kazanana 1 milyon 400 bin dolar değerinde ev hediye edilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Ziya Selçuk Meral Akşener Binali Yıldırım
Magazin Hadise Müge Anlı Burak Sergen Fahriye Evcen
Spor Mert Günok Ergin Ataman Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'nin Tiananmen protestolarını anma etkinliğine Çin'den tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.06.2021 12:59:14. #1.13#

title