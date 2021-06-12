ABD'nin Texas eyaletindeki silahlı saldırıda en az 13 kişi yaralandı
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ABD'nin Texas eyaletindeki silahlı saldırıda en az 13 kişi yaralandı

ABD'nin Texas eyaletindeki silahlı saldırıda en az 13 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Austin kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 13 kişi yaralandı.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Austin kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 13 kişi yaralandı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, Austin Geçici Emniyet Müdürü Joseph Chacon düzenlediği basın toplantısında, kent merkezinde silahlı saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Chacon, saldırıda 2'si ağır en az 13 kişinin yaralandığını, şu ana kadar can kaybı olmadığını belirtti.

Austin polisi de olayla ilgili şüpheli bir erkeği arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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