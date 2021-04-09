ABD'nin Texas eyaletinde silahlı saldırı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel
NEW ABD'nin Texas eyaletinde yapılan silahlı saldırıda yaralananların olduğu bildirildi.
NEW ABD'nin Texas eyaletinde yapılan silahlı saldırıda yaralananların olduğu bildirildi.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Texas eyaletinin Bryan kentinde silahlı saldırı gerçekleşti.
Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı, yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis olay yerine gelirken, şüphelinin ise hala yakalanmadığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük