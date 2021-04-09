ABD'nin Texas eyaletinde silahlı saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'nin Texas eyaletinde silahlı saldırı

Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel
ABD'nin Texas eyaletinde silahlı saldırı

NEW ABD'nin Texas eyaletinde yapılan silahlı saldırıda yaralananların olduğu bildirildi.

NEW ABD'nin Texas eyaletinde yapılan silahlı saldırıda yaralananların olduğu bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Texas eyaletinin Bryan kentinde silahlı saldırı gerçekleşti.

Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı, yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis olay yerine gelirken, şüphelinin ise hala yakalanmadığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Cahit Özkan Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Cansu Dere Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Ersun Yanal Caner Erkin Fatih Terim
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'nin Texas eyaletinde silahlı saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 00:37:34. #1.15#
title