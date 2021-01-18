ABD'nin terör listesine alacağını duyurduğu Husiler, kararı protesto etti
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ABD'nin terör listesine alacağını duyurduğu Husiler, kararı protesto etti

18.01.2021 20:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:36
ABD'nin terör listesine alacağını duyurduğu Husiler, kararı protesto etti

Yemen'de İran destekli Husi taraftarları, ABD'nin Husileri terör listesine alacağını duyurmasını başkent Sana'daki ABD Büyükelçiliği binası önünde protesto eylemi düzenledi.

Yemen'de İran destekli Husi taraftarları, ABD'nin Husileri terör listesine alacağını duyurmasını başkent Sana'daki ABD Büyükelçiliği binası önünde protesto eylemi düzenledi.

Göstericiler, Yemen'deki savaşın başlamasının ardından 2015 yılının başlarından bu yana kapalı olan ABD Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Washington yönetiminin, Husileri terör listesine alma kararı karşıtı sloganlar atan göstericiler, ayrıca ABD bayrağını yırttı.

Göstericiler, ABD'yi "ülkedeki savaşın başlamasından bu yana Yemenlileri öldürmekle" suçladı.

Husi taraftarları ayrıca ABD'den kararından vazgeçmesini istedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Husilerin "yabancı terör örgütü" ilan edileceğini, bu konuda Kongre'nin bilgilendirildiğini duyurmuştu.

Pompeo ayrıca, örgütün yöneticileri Abdulmelik el-Husi, Abdulhalık Bedreddin el-Husi ve Abdullah Yahya Hakim'in de "terörist" ilan edileceğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca bu adımın ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin bitiminden bir gün önce 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini ifade etmişti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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