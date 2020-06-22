ABD'nin Tennessee eyaletindeki yerel gazetede yer alan İslamofobik ilan tepki çekti
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ABD'nin Tennessee eyaletindeki yerel gazetede yer alan İslamofobik ilan tepki çekti

NEW ABD'nin Tennessee eyaletindeki yerel gazetede hafta sonu yayımlanan İslam karşıtı ilan sosyal medyada büyük tepki topladı.

ABD'nin Tennessee eyaletindeki yerel gazetede yer alan İslamofobik ilan tepki çekti
22.06.2020 23:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:07

NEW ABD'nin Tennessee eyaletindeki yerel gazetede hafta sonu yayımlanan İslam karşıtı ilan sosyal medyada büyük tepki topladı.

Eyaletin en yüksek tirajlı gazetesi The Tennesseean'da tam sayfa yayımlanan ilanda, eyaletin başkenti Nashville'in "İslam tarafından yaklaşmakta olan bir nükleer saldırı altında olduğu" iddia edildi.

İlanda İncil'in kehanetinden haber verildiği öne sürülerek, "Sadece inanmakla kalmıyoruz, size delillerini de sunabiliriz ki İslam, 18 Temmuz 2020'de Tennessee Nashville'de nükleer bir cihazı patlatacak." ifadesi kullanıldı.

"Nashville Vatandaşına" başlığı atılan ve "Amerika için Gelecek Bakanlığı" imzalı ilanda, Amerikan bayrağı ve alevlerin üstüne ABD Başkanı Donald Trump ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in fotoğraflarının bulunması ve Trump için "ABD'nin son Başkanı" ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

İlan, Hazreti İsa'nın yeryüzüne ikinci gelişini bekleyen aşırı sağcı Hristiyan grup tarafından verildi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), asılsız korkular içeren ilanı İslamofobiyi artırmaya yönelik çaba olarak niteleyerek kınadı.

Öte yandan, The Tennessean yetkilileri, "korkunç ve hiçbir şekilde kabul edilemez" diye niteledikleri ilan için özürlerini bildirerek, normalde denetime takılması gereken ilanın nasıl yayımlandığının araştırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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