ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan hortumda 9 kişi öldü
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ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan hortumda 9 kişi öldü

ABD'nin güneydoğusunda yer alan Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

03.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:52
ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan hortumda 9 kişi öldü

ABD'nin güneydoğusunda yer alan eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

ABD basınının Tennessee Acil Durum Yönetimine dayandırdığı haberlerde, Tennessee'nin kenti ve ilçelerinde gece boyunca etkili olan hortum nedeniyle en az 9 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Şiddetli hortumun pek çok bina, yol, köprü ve iş merkezinde ciddi hasarlara yol açtığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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