ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan hortumda 9 kişi öldü
ABD'nin güneydoğusunda yer alan Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
ABD'nin güneydoğusunda yer alan Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
ABD basınının Tennessee Acil Durum Yönetimine dayandırdığı haberlerde, Tennessee'nin Nashville kenti ve ilçelerinde gece boyunca etkili olan hortum nedeniyle en az 9 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
Şiddetli hortumun pek çok bina, yol, köprü ve iş merkezinde ciddi hasarlara yol açtığı ifade edildi.
Kaynak: AA