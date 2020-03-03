ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan hortumda 2 kişi öldü

03.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:08

ABD'nin güneydoğusunda yer alan Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Nashville emniyet biriminden yapılan açıklamada, kentte etkili olan hortum nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

İtfaiye yetkilileri, Nashville'de 40 kadar evin yıkıldığını, çok sayıda binanın ve aracın zarar gördüğünü kaydetti.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA