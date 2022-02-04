ABD'nin Tennessee eyaletinde bir papaz Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı - Haberler
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ABD'nin Tennessee eyaletinde bir papaz Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı

AA, Betül Yürük - Güncel
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ABD'nin Tennessee eyaletinde bir papaz Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı

NEW ABD'nin Tennessee eyaletinde bir papaz, büyü ve cadılıkla ilgili olduğunu savunduğu Harry Potter ve Twilight (Alacakaranlık) serileri kitaplarını yaktırdı.

NEW ABD'nin Tennessee eyaletinde bir papaz, büyü ve cadılıkla ilgili olduğunu savunduğu Harry Potter ve Twilight (Alacakaranlık) serileri kitaplarını yaktırdı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, muhafazakar papaz Greg Locke, takipçilerini Harry Potter ve Twilight kitaplarını yakmaya teşvik etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kilise cemaati, akşam saatlerinde yakılan bir ateşin etrafında toplanarak beraberinde getirdikleri Harry Potter ve Twilight kitapları ile tişörtlerini yaktı.

Papaz Locke, dini hak ve özgürlükleri ile inanç sistemlerine tehdit oluşturduğunu düşündükleri kült materyallerini yakma hakları olduğunu savundu.

AA / Betül Yürük - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Harry Potter, Muhafazakar, Twilight, Güncel, Haber

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