Türkiye Sınırına İnşa Edilen ABD Hava Üssünün Uydu Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile işbirliğine giden Washington'ın Tel Beyder'de inşa ettiği üste uzunluğu 1,5 kilometreyi bulan pist açık şekilde görülüyor.

ŞANLIURFA'NIN KARŞISINDA YER ALIYOR

Tel Beyder, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alıyor. Geçen yıl Eylül ve Ekim aylarında çekilen uydu görüntüleri, üs inşaatının yeni başladığını ortaya koymuştu.

AMERİKAN ÜSLERİ GEÇEN YIL İFŞA EDİLMİŞTİ

Suriye'nin kuzeyinde yer alan söz konusu Amerikan üsleri, Anadolu Ajansı tarafından geçen yıl yaz mevsiminde ifşa edilmiş ve haber Pentagon'u bir hayli kızdırmıştı.

''KAYGILARIMIZI TÜRK HÜKÜMETİNE İLETTİK''

Resmi açıklamada, "Bu habere katkı sağlayan kaynakları bağımsız olarak doğrulayamayız ancak bir NATO üyesinin yetkilileri hassas bilgileri açıklamak suretiyle kasten kuvvetlerimizi tehlikeye atmışsa bundan büyük kaygı duyarız. Bu kaygılarımızı Türk hükümetine ilettik" denilmişti.

PENTAGON, YPG'Lİ TERÖRİSTLERE BİNLERCE TIR'LIK YARDIM YAPTI

YPG'li teröristlere binlerce TIR'lık silah yardımı yapan Pentagon, halihazırda Menbiç'teki YPG'lileri korumak için sınır devriyesi geziyor.

(Kaynak: Milliyet)