ABD'nin Teksas eyaletindeki bir alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde silahlı bir saldırgan, alışveriş merkezinde etrafa ateş açtı. Yetkililer, "birçok ölü ve yaralının" olduğunu belirtti
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde silahlı bir saldırgan, alışveriş merkezinde etrafa ateş açtı. Polis şüpheli üç kişiyi gözaltına alırken, "birçok ölü ve yaralının" olduğunu belirtti.
Yetkililer, ölü ve yaralı sayısına dair ise henüz bir açıklama yapmadı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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