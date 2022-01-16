ABD'nin Teksas eyaletinde sinagogda rehin alınanlar kurtarıldı - Haberler
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ABD'nin Teksas eyaletinde sinagogda rehin alınanlar kurtarıldı

ABD'nin Teksas eyaletinde sinagogda rehin alınanlar kurtarıldı
AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir saldırgan tarafından sinagogda rehin alınan kişilerin kurtarıldığı bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir saldırgan tarafından sinagogda rehin alınan kişilerin kurtarıldığı bildirildi.

Teksas'a bağlı Colleyville kenti yetkilileri, silahlı saldırgan tarafından tutulan üç rehinenin binaya yapılan operasyonla kurtarıldığını açıkladı.

Beth Israel Cemaati üyesi dört rehineden biri, silahlı saldırgan tarafından rehin alındıktan saatler sonra serbest bırakılmıştı.

Operasyonda, sinagogdaki rehineleri 10 saatten fazla tutan silahlı saldırganın öldürüldüğü kaydedildi.

Operasyondan sorumlu FBI özel ajanı Matt DeSarno, takımının "ateş etme olayını" araştıracağını söyledi.

FBI ve polis sözcüsü, saldırganı kimin vurduğuna dair soruları yanıtlamayı reddetti.

DeSarno, silahlı saldırganın kimliğinin belirlendiğini ancak şu anda kimliğini açıklamaya veya doğrulamaya hazır olmadıklarını söyledi.

Cumartesi günü sabah ayini sırasında silahlı bir kişinin sinagoga girerek Musevi din adamı haham dahil içerideki dört kişiyi rehin aldığı, olaya SWAT ekibinin müdahil olduğu ifade edilmişti.

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AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir saldırgan tarafından sinagogda rehin alınan kişilerin kurtarıldığı bildirildi.

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