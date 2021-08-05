ABD'nin Teksas eyaletinde göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 ölü
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ABD'nin Teksas eyaletinde göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 ölü
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

ABD'nin Teksas eyaletinde göçmenleri taşıyan bir minibüsün kaza yapması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde göçmenleri taşıyan bir minibüsün kaza yapması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, kazanın Teksas eyaletine bağlı McAllen kentine 80 kilometre uzaklıkta meydana geldiğini açıkladı.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanından Çavuş Nathan Brandley, 15 kişi taşıma kapasiteli minibüsle, kapasitenin üstünde yolcu taşındığını, sürücünün aracın kontrolünü kaybederek elektrik direğine ve trafik tabelasına çarptığını belirtti.

Brandley, kazada 10 kişinin öldüğünü aktardı.

Yaralanan 20 kişinin ise durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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