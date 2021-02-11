ABD'nin Teksas eyaletinde buzlanan yolda zincirleme trafik kazası: 5 ölü
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ABD'nin Teksas eyaletinde buzlanan yolda zincirleme trafik kazası: 5 ölü

11.02.2021 20:07 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:10
ABD'nin Teksas eyaletinde buzlanan yolda zincirleme trafik kazası: 5 ölü

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde buzlanma nedeniyle meydana gelen ve en az 100 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde buzlanma nedeniyle meydana gelen ve en az 100 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Forth Worth Polis Departmanı Sözcüsü, Dallas ile Forth Worth şehirleri arasındaki 35W otobanındaki buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.

Sözcü, söz konusu kazada en az 100 aracın birbirine girdiği bilgisini de paylaştı.

Sabah meydana gelen kazada 5 kişinin öldüğü teyit edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılar konusunda ise bilgi verilmedi.

Olay yerine giden ambulans ve acil kurtarma ekiplerinin kaza nedeniyle yığılan araçlardaki ölü ve yaralılara ulaşmakta zaman zaman zorluk yaşadığı aktarıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü ifade ederek, ölü ve yaralı sayısı konusunda gelişmeleri gün içinde güncelleyeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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