ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafineri'sinde büyük bir yangının meydana geldiği...
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafineri'sinde büyük bir yangının meydana geldiği öğrenildi.
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafineri'sinde büyük bir yangının meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
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