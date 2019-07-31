ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafineri'sinde büyük bir yangının meydana geldiği...

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafineri'sinde büyük bir yangının meydana geldiği...

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafineri'sinde büyük bir yangının meydana geldiği öğrenildi.

31.07.2019 20:04
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafineri'sinde büyük bir yangının meydana geldiği...

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafineri'sinde büyük bir yangının meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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