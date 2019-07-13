ABD'nin Tayvan'a silah satışı kararı

Tayvan, ABD'den almayı planladığı silahların savunma kapasitesine katkı sağlayacağını belirtti.

ABD'nin 2,2 milyar dolar tutarında 108 Abrams tankı ve 250 Stinger füzesinin satışının onaylamasının ardından Tayvan'dan yapılan açıklamada, "bu silahların, Çin'in yükselen askeri tehdidi karşısında Tayvan'ın meşru müdafaa kabiliyetini güçlendirmeye yardımcı olacağı" bildirildi.

Açıklamada, "Ordu, savunma kuvvetlerini güçlendirmeye, ulusal güvenliği sağlamaya, topraklarını korumaya ve özgürlük ile demokrasinin meyvelerinin saldırıya uğramamasını sağlamaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen de ABD'nin New York kentinde yaptığı açıklamada, hükümetinin, demokrasiyi korumak için Tayvan'ın ulusal savunmasını güçlendirdiğini ifade etti.

Çin'den Tayvan'a silah satan Amerikan şirketlerine yaptırım

Çin Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ABD'nin Tayvan'a silah satan şirketlerine yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, dün yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Tayvan'a silah satışıyla uluslararası hukuku, uluslararası temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini, "Tek Çin" ilkesini çiğneyerek Çin'in egemenlik ve güvenlik haklarına zarar verdiğini kaydederek, "Ulusal çıkarları korumak için Çin tarafı, Tayvan'a silah satışına katılan ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Çin Savunma Bakanlığı da ABD'nin Tayvan'a silah satışından Çin Silahlı Kuvvetlerinin büyük hoşnutsuzluk duyduğunu ve buna kararlılıkla karşı çıktığını bildirmişti.

ABD, silahların bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceğini savunuyor

Pentagona bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) hafta içinde, ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiğine ilişkin Kongre'yi bilgilendirmişti.

Tayvan'ın, 2,2 milyar dolar karşılığında 108 M1A2T Abrams tankı ve 250 Stinger füzesi alması öngörülen silah paketinde ayrıca, çok sayıda otomatik silah, mühimmat, Hercules zırhlı muharebe araçları, ağır araç taşıyıcıları ve ilgili destek ekipmanlarının dahil olduğu kaydediliyor.

Satış görüşmelerinin başlaması için Kongre'nin 30 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekiyor. 30 günün sonunda ABD'nin, Tayvan'a teklif mektubunu sunması ile satış görüşmeleri başlayacak.

ABD tarafı, Tayvan'a yapılması beklenen bu satışın ülkenin savunma kabiliyetine katkı sağlayacağını ve bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği savunuyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ada üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesiyle Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini ifade ediyor.

Kaynak: AA