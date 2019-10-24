ABD'nin Suriye temsilcisinden skandal sözler: Savaş suçu olabilecek vakalar gördük

24.10.2019 08:33

Türkiye'nin Güvenli Bölge konusunda ABD ve Rusya ile yaptığı görüşmelerin dünya basınında 'Türkiye'nin zaferi' olarak anılmasının ardından "Suriyeli Kürt Ortaklarımıza İhanet" başlıklı oturum düzenleyen ABD'li kongre üyeleri, Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) için "Savaş suçu olabilecek vakalar gördük" yorumunda bulundu.

Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin Dışişleri Komisyonu'ndaki "Suriyeli Kürt Ortaklarımıza İhanet: Amerikan Dış Politikası ve Liderliği Nasıl Toparlanacak?" başlıklı oturumda Kongre üyeleri, Jeffrey'yi Başkan Trump'ın Suriye politikaları nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ndeki oturumlarda, her iki parti üyeleri arasında Trump'ın Suriye'den asker çekme kararının yanlış olduğu noktasında görüş birliği bulunduğu gözlendi.

"ABD BÖLGEDEKİ AĞIRLIĞINI YİTİRDİ"

Kongre üyeleri, Türkiye'ye operasyon için "yeşil ışık" yakıldığı, ABD'nin bölgedeki ağırlığını yitirdiği ve "meydanı Rusya, İran ve Suriye hükümetine bıraktığı" yönünde değerlendirmelerde bulundu. Temsilciler Dışişleri Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel, oturumun açılış konuşmasında, ABD'nin Kürtler'i terk ettiği eleştirisini dile getirirken, "ABD nasıl bu kadar mantıksız, utanç verici, değerlerimize ters düşen bir şey yapabilir? Şimdi biz diğer ortaklarımıza ne diyeceğiz? Trump Amerika'nın düşmanlarına hediye verdi. Bu, tarihimizin en can sıkıcı zamanlarından biri, ABD için büyük bir yenilgi, ABD'nin dünya genelindeki liderliği zarar gördü" diye konuştu.

Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey

"TRAJİK BİR FELAKET"

Amerika'nın Sesi'nin aktardığı habere göre açılış konuşmalarının ardından Jeffrey söz aldı. Jeffrey, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'den kaynaklı meşru güvenlik endişeleriyle ABD'nin IŞİD'le alakalı meşru güvenlik endişeleri arasında denge kurmaya çalışan bir politika izlediklerini, Ağustos ayında bir mutabakata varıldığını ve Türkiye'nin sınırlarında omurgasını PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin varlığından endişe etmelerine gerek olmayacak şekilde güvenliği sağladıklarını düşündüklerini söyledi.

Ancak Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna girmesini engellemede başarılı olamadıklarını ifade eden Jeffrey, "Türkiye, tavsiyelerimize ve çok güçlü uyarılarımıza karşın akıl dışı davrandı" dedi. Jeffrey, Türkiye'nin askeri müdahalesini "Suriye'nin kuzeydoğusu için trajik bir felaket" olarak niteledi.

JEFFREY'DEN SKANDAL 'SAVAŞ SUÇU' SÖZLERİ

Jeffrey bir soru üzerine, Türkiye'nin operasyonu sırasında etnik temizliğe yönelik yaygın bir delile rastlamadıklarını ancak savaş suçu kapsamına girebilecek bazı olaylar gözlediklerini söyledi. "Birçok kişi kaçtı çünkü Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerden çok endişelilerdi, bizim gibi. Savaş suçu olarak değerlendirdiğimiz bazı olaylar gördük" diyen Jeffrey, Amerikalı yetkililerin bu konudaki bilgi ve raporları incelediğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, 9 Ekim'de terörle mücadele kapsamında Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmış, harekatın 9'uncu gününde Türkiye'ye gelen ABD heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin sonucunda Türkiye ile ABD arasında 13 maddelik bir mutabakat sağlanmıştı. Mutabakat sonucu Türkiye operasyonlara 120 saat verecek, YPG/PKK Güvenli Bölge'den çekilecekti. 120 saatin sonunda terör örgütünün bölgeden çekilmesiyle, dünya kamuoyu Türkiye-ABD mutabakatını "Türkiye'nin Zaferi" olarak adlandırmıştı.