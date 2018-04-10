ABD'nin 'Suriye Tasarısını' Rusya Veto Etti (2)

BM Güvenlik Konseyi'nde, Suriye'de kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını araştırmak için Rusya'nın karar tasarısı da oylamaya sunuldu. Rusya'nın tasarısı da, Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerden yeterli 'evet' oyu almadığı için kabul edilmedi.

Tasarıya 6 ülke 'evet', 7 ülke 'hayır' oyu verirken, iki ülke de 'çekimser' oy kullandı. BM Güvenlik Konseyi'nde, bir tasarının geçmesi için en az 9 üye ülkenin 'evet' oyu vermesi, tasarının daimi üyelerin herhangi biri tarafından da veto edilmemesi gerekiyor. - York