ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "Ruslar, Suriyeli milisleri Libya'ya götürmek için Esed'le...
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "Ruslar, Suriyeli milisleri Libya'ya götürmek için Esed'le...

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey:
08.05.2020 01:08 | Son Güncelleme: 08.05.2020 01:08

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Kesinlikle biliyoruz ki, Ruslar muhtemelen Suriyeli olan milisleri Libya'ya götürebilmek için Esed rejimi ile beraber çalışıyor ve askeri ekipman sağlıyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Kesinlikle biliyoruz ki, Ruslar muhtemelen Suriyeli olan milisleri Libya'ya götürebilmek için Esed rejimi ile beraber çalışıyor ve askeri ekipman sağlıyor." dedi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu Direktör Yardımcısı Christopher Robinson ve Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Bürosu Direktör Yardımcısı Henry Wooster, telekonferans üzerinden Libya'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya'daki yabancı savaşçıların artış göstermesine dikkat çeken Wooster ve Jeffrey, ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) olarak Rusya'nın Libya'ya paralı savaşçılar göndermesi ve Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin taraflara insansız hava aracı desteği vermesine dair endişe verici uyarılarda bulunduklarını belirtti.

Rusya'nın Libya'daki faaliyetlerine değinen Robinson, Rusya'nın Libya'da siyasi barış sürecini zayıflatan ve çatışmaları artıran faaliyetlerde bulunduğunu vurguladı.

Robinson, "Libya, Rusya'nın kendi dar siyasi ve ekonomik kazancı için sömürüye endeksli zararlı çabalarının yeni durağı olmuş durumda." dedi.

Jeffrey de Libya'daki savaş alanının çok daha karmaşık bir hal alabileceğini belirterek, "Kesinlikle biliyoruz ki Ruslar muhtemelen Suriyeli olan milisleri Libya'ya götürebilmek için Esed rejimi ile beraber çalışıyor ve askeri ekipman sağlıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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