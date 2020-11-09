ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görevinden ayrılıyor
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görevinden ayrılıyor

09.11.2020 23:25 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:29
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görevinden ayrılıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey'in bu ay emekli olarak görevinden ayrılacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey'in bu ay emekli olarak görevinden ayrılacağını duyurdu.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Yaklaşık 2 yıldır ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Temsilcisi olarak görev yapan Jeffrey, bu ay emekli olarak görevinden ayrılacak." ifadesini kullandı.

Jeffrey'nin hem Suriye krizine siyasi çözüm bulunması hem de DEAŞ'ın yenilmesine yönelik önemli başarılar elde ettiğinin altını çizen Mike Pompeo, "Jeffrey, Başkan Yardımcısı Pence ve benim Ekim 2019'da Türkiye ile Suriye Demokratik Güçleri arasında ateşkes sağlama müzakerelerimizi de destekledi." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, şu anda Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Elçisi olan Joel Rayburn'un, ABD'nin Suriye Özel Temsilciliği görevini üstleneceğini kaydetti.

Mike Pompeo, DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Temsilciliği görevi için ise Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan A. Sales'i atadığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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