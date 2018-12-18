ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "Esad'dan Kurtulmaya Çalışmıyoruz"

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan kurtulmaya çalışmak gibi bir amacının olmadığını söyledi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Suriye politikasıyla ilgili açıklama yaptı. Jeffrey, "Bir rejim değişikliği değil, tamamen farklı olan bir rejim görmek istiyoruz. Esad'dan kurtulmaya çalışmıyoruz" dedi. Jeffrey, Suriye hükümetinin gidişatı değiştirmediği takdirde, Batılı ülkelerin Suriye'nin yeniden imarı çalışmalarını finanse etmekten kaçınacağını söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA