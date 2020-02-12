ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile görüştü
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile bir araya geldi.

12.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:12
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile görüştü

ABD'nin Özel Temsilcisi ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile bir araya geldi.

Jeffrey, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da, Dışişleri Bakanlığında görüşmelerde bulundu.

Bakanlığa 12.20'de gelen Jeffrey ve heyetini, Bakan Yardımcısı Önal kabul etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Jeffrey ve heyeti Bakanlıktan ayrıldı.

Kaynak: AA
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