ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile görüştü
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile bir araya geldi.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile bir araya geldi.
Jeffrey, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da, Dışişleri Bakanlığında görüşmelerde bulundu.
Bakanlığa 12.20'de gelen Jeffrey ve heyetini, Bakan Yardımcısı Önal kabul etti.
Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Jeffrey ve heyeti Bakanlıktan ayrıldı.