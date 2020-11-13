ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Biden'a "Trump'ın Orta Doğu politikalarını takip et" tavsiyesi
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Biden'a "Trump'ın Orta Doğu politikalarını takip et" tavsiyesi

13.11.2020 06:13 | Son Güncelleme: 13.11.2020 06:16
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Biden'a

ABD'nin bu ay içinde görevi bırakacağı açıklanan Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, seçimleri kazanan Joe Biden'a, "Trump yönetiminin Orta Doğu politikalarını takip etmesi" tavsiyesinde bulundu.

ABD'nin bu ay içinde görevi bırakacağı açıklanan Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, seçimleri kazanan Joe Biden'a, "Trump yönetiminin Orta Doğu politikalarını takip etmesi" tavsiyesinde bulundu.

ABD'de savunma analizleri yapan "Defense One" adlı siteye konuşan Jeffrey, Donald Trump yönetiminin Suriye politikasını savundu.

Trump'ın 2019 yılında Suriye'den Amerikan askerlerini çekme kararının herkes için sürpriz olduğunu anlatan Jeffrey, daha sonra sunulan bazı gerekçelerin ardından Trump'ın 200 civarında ABD askerinin kalmasına ikna olduğunu belirtti.

"Suriye'deki gerçek asker sayımızı hiçbir zaman tam olarak açıklamadık." ifadesini kullanan Jeffrey, bunun operasyonel güvenlik gerekçeleriyle sürekli gizlendiğini kaydetti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG unsurlarının korunup korunmaması konusuna da değinen Jeffrey, "ABD Suriye'deki Kürtleri Türklere terk etti" şeklindeki iddiaya katılmadığını dile getirdi.

"(Suriye'deki) Kürtlere, Türkiye'ye karşı askeri bir garanti vermedik"

Esed rejiminden, Rus paralı askerlerden ve DEAŞ'tan gelmesi muhtemel saldırılara karşı ABD'nin YPG/PKK'ya garanti verdiğini belirten Jeffrey, "Washington'da hiç kimse (Suriye'deki) Kürtlere, Türkiye'ye karşı askeri bir garanti vermedi." ifadesini kullandı.

Seçimleri kazanan Joe Biden ve ekibine Suriye ve Irak konusunda tavsiyede de bulunan Jeffrey, "Yeni gelecek yönetime Trump yönetiminin Orta Doğu politikalarını sürdürmesini tavsiye ederdim." değerlendirmesinde bulundu.

Kıdemli diplomat, Trump yönetiminde Orta Doğu'daki kronikleşmiş sorunların çözülemediğini ancak en azından taraflar arasında bir denge siyasetinin kurulabildiğini ve bunun en kötü senaryolardan daha iyi olduğunu savundu.

Daha önce Ankara ve Bağdat'ta da ABD'nin büyükelçisi olarak görev yapan Jeffrey'nin bu ay içerisinde görevinden ayrılacağı açıklanmıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık yarışını, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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