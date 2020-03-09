ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Brüksel'e gidiyor
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Avrupa Birliği, Belçika, Brüksel, Suriye, Güncel

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Brüksel'e gidiyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin, Belçika'nın başkenti Brüksel'de salı günü NATO yetkilileriyle bir araya gelerek İdlib'deki son durumu ve Türkiye'nin güvenlik endişelerini ele alacağı belirtildi.

09.03.2020 23:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:18
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Brüksel'e gidiyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin, Belçika'nın başkenti Brüksel'de salı günü NATO yetkilileriyle bir araya gelerek İdlib'deki son durumu ve Türkiye'nin güvenlik endişelerini ele alacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin bugün Belçika'ya gideceği bildirildi.

Açıklamada, "Büyükelçi Jeffrey, Brüksel'de NATO müttefikleriyle bir araya gelerek İdlib'deki durumu ve NATO'ya olan etkilerinin yanı sıra Türkiye'nin güvenlik endişelerini ele alacak." ifadelerine yer verildi.

Jeffry'nin, salı günü üst düzey Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmelerinin gündeminde İdlib başta olmak üzere Suriye'deki ağır insani koşullar ve olası çözümlerinin olacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

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