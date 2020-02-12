ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda (2)
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ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda (2)

GÖRÜŞME 1, 5 SAAT SÜRDÜDışişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey arasındaki görüşme sona erdi.

12.02.2020 13:13 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:13
ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda (2)

GÖRÜŞME 1, 5 SAAT SÜRDÜ

Dışişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile ABD'nin Özel Temsilci arasındaki görüşme sona erdi. Suriye başta olmak üzere, sahadaki askeri ve insani durumun konuşulduğu görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından James Jeffrey ve beraberindeki heyet bakanlıktan ayrıldı.


Kaynak: DHA
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