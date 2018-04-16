ABD'nin Suriye Operasyonu Sonrası Esad Ailesini Rusya'ya Sakladığını Açıkladı

Suriye`de Beşşar Esad rejimine yakın ailelerle gerçekleşen bir toplantıda Esad'ın ailesine ilişkin bir soruyu cevapladığı aktarıldı.

Rus kaynakların iddiasına göre Esad toplantıda ailesinin Rusya`ya yerleştirildiğini bildirdi.

Suriye`de meşruiyeti kalmamış eli kanlı lider Esad, Suriye iç savaşının başından bu yana düzenlediği saldırılarla çoğu kadın ve çocuk on binlerce sivilin ölümüne neden oldu.