ABD'nin Suriye Operasyonu Sonrası Esad Ailesini Rusya'ya Sakladığını Açıkladı

ABD'nin Suriye Operasyonu Sonrası Esad Ailesini Rusya'ya Sakladığını Açıkladı

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Esad rejimine yönelik saldırıları sonrası, Esad ailesinin saklandığı ülkeyi ilk kez açıkladı.

Suriye`de Beşşar Esad rejimine yakın ailelerle gerçekleşen bir toplantıda Esad'ın ailesine ilişkin bir soruyu cevapladığı aktarıldı.

Rus kaynakların iddiasına göre Esad toplantıda ailesinin Rusya`ya yerleştirildiğini bildirdi.

Suriye`de meşruiyeti kalmamış eli kanlı lider Esad, Suriye iç savaşının başından bu yana düzenlediği saldırılarla çoğu kadın ve çocuk on binlerce sivilin ölümüne neden oldu.

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