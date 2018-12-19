ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına İsrail, Rusya ve İngiltere'den Açıklama Geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı sonrası İsrail, Rusya ve İngiltere'den açıklama geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in ABD kararı üzerinde çalışacağı ve her koşulda kendi güvenliğini sağlamaya devam edeceği belirtti. Rusya'dan yapılan açıklamada, ABD'nin çekilme kararı sonrası Suriye'de siyasi çözüm için olasılık yaratıldığı duyuruldu. İngiltere Savunma Bakanı ise ABD'nin çekilme kararına şiddetle karşı çıktığını söyledi.

SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜMÜN ÖNÜ AÇILDI

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ülkede siyasi çözüm için olasılıklar yarattığı belirtildi.

"ABD'NİN KARARINI ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

ABD'nin kararıyla ilgili olarak bir açıklamada İsrail'den geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu yayınladığı açıklamada, İsrail'in ABD kararı üzerinde çalışacağı ve her koşulda kendi güvenliğini sağlamaya devam edeceği belirtildi.

"TRUMP, SURİYE'DEKİ GÜÇLERİNİ ÇEKME NİYETİ OLDUĞUNU BANA SÖYLEDİ"

Çekilme kararın Amerikan'ın kendi kararı olduğunu ifade eden Netanyahu, "ABD yönetimi, başkanın (Trump) Suriye'deki güçlerini çekme niyetinde olduğunu bana söyledi. ABD yönetimi bölgedeki nüfuzunu göstermek için başka yollara sahip olduğunu açıkça belirtti." dedi.

"KENDİMİZİ KORUYACAĞIZ"

ABD'nin geri çekilme takvime ve bunun yöntemine ilişkin süreci ve İsrail'e olabilecek etkilerini değerlendireceklerini dile getiren Netanyahu, "Her halukarda biz İsrail'in güvenliğini muhafaza edecek ve bu bölgeden (gelecek tehlikelerden) kendimizi koruyacağız." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE KARARA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

İngiltere Savunma Bakanı Tobias Ellwood, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Suriye'de DEAŞ'ı yendik, oradaki varlığımızın tek nedeni buydu' açıklamasına şiddetle karşı çıktıkları söyledi. Ellwood, ''Tehdit, başka aşırıcılık biçimine dönüşmüş haliyle hala canlı bir biçimde sürüyor'' açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Amerikan basınının ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceğini duyurmasının ardından, Başkan Donald Trump 'Suriye'de kalmak için bir neden kalmadığına' dair tweet atmış ve son olarak da Beyaz Saray, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığını açıklamıştı.